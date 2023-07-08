Липень лише почався, і, можливо, до кінця місяця будуть зафіксовані нові погодні сюрпризи, зазначили експерти.

Фахівці дуже стривожені тим, що у липні зафіксували аномально високу температуру повітря.

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, новий температурний рекорд зафіксували 3 липня в Антарктиці вчені української станції "Академік Вернадський".

"Температура повітря сягнула +8,7°C - це найбільша максимальна в липні за всі роки спостережень. Попереднє найвище значення було +5,6°C аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії", - розповіли у Центрі.

Відео дня

Науковці пояснюють, що зараз в Антарктиці зима, тож такий "плюсовий" рекорд, та ще й одразу на 3,1 градуса вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця буде зафіксовано нові погодні сюрпризи.

"Варто зазначити, що за даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура сягнула 17,01°C, перевершивши рекорд серпня 2016 року - 16,92°C", - додають фахівці.

Вони нагадали, що минула зима в районі "Вернадського" стала найтеплішою: середня температура повітря становила -2,13°C, а абсолютний мінімум ледь перетнув позначку -8°C.

Крім того, у лютому 2022 року було зафіксовано найвищу температуру за всі роки спостережень: +12,7°C, попередній рекорд був +11,7°C у 1985 році.

Також у листопаді 2022 року на станції "Академік Вернадський" був зафіксований сніговий рекорд: висота снігу сягнула 345 см. Це майже на 0,5 м більше, ніж попередній максимум - 3 м у грудні 2021 року. Науковці вважають такий факт є прямим наслідком потепління, через яке з поверхні океану випаровується більше вологи та, відповідно, випадає більше опадів.

Цікаві новини про погоду - що повідомлялося

Надвечір 6 липня жителі Києва на правому березі спостерігали незвичне явище - над столицею перед заходом Сонця та грозою з’явилась райдуга. Вона була схожа на "райдужну хмару", що є рідкісним гірським феноменом і може ввести в оману людей.

Такі "кольорові хмари" складаються з водяних кристалів однакового розміру та з'являються, коли Сонце займає певне положення на небі.

Вас також можуть зацікавити новини: