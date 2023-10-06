На Тайвані під час тайфуну загинула людина. Тепер проливні дощіта потужний вітер загрожують Китаю.

Тайфун "Коїну", що в перекладі означає "щеня", накрив південь Тайваню. Рекордний вітер валив дерева і розбивав шибки в будинках. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, в результаті стихії майже 400 осіб отримали поранення і одна людина загинула.

"Коїну" приніс на Тайвань рекордні вітри: пориви вітру досягали 343 км/год, а стійкі вітри досягали 199 км/ч. Обидва значення є рекордними для Тайваню з того часу, як там почався облік швидкості вітру в 1897 році. Пристрій, що вимірює швидкість вітру, незабаром зламався.

У гавані острова було перевернуто або затоплено понад 70 човнів, через тайфун були серйозно пошкоджені дві школи і відключено електрику.

За даними Reuters, потужні зливи і сильні вітри охоплять південь Китаю в найближчі три дні. Там вже призупинили роботу десятки поромних маршрутів, а туристів попередили, щоб вони трималися подалі від пляжних курортів.

Очікується, що до кінця дня 6 жовтня тайфун переросте в сильний тропічний шторм і стане слабшим по мірі просування на захід уздовж південного узбережжя Китаю.

Найсильніші за 140 років дощі в Гонконзі - що відомо

У вересні рекордні дощі пройшли в Гонконзі. Вони спричинили зсуви з "валунами розміром з автобус". Води було настільки багато, що вулиці затопило по пояс. Жертвами стихії стали дві людини.

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