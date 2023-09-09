Скелі, що обрушилися, затоплені торгові центри і будинки без води - Гонконг відчуває на собі наслідки сильних дощів, в результаті яких дві людини загинули і більше 100 отримали травми.

У східній частині острова Гонконг є невелика громада, що живе під прямовисною скелею. Люди різного віку прожили тут різну кількість часу, але всі кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного.

Дві ночі тому, коли дощ лив сильніше й швидше, ніж будь-коли з початку ведення обліку в 1884 році, вони прокинулися вночі від жахливих гуркотів і ударів, коли з пагорба навпроти них скочувалися валуни розміром з автобус, пише Sky News.

Дорога довкола їхнього поселення тепер повністю заблокована, а невеликий парк і баскетбольні майданчики між будинками тепер виглядають як сади зі скель та скупчення сміття. Це дійсно везіння, що їхні будинки не виявилися дещо ближче до скель.

Зсув зруйнував труби, тому зараз у більшості будівель немає проточної води. Встановлені величезні тимчасові резервуари, куди жителі приходять зі своїми відрами і пляшками, щоб наповнити їх.

Але місцеві жителі також турбуються про те, що може статися далі. На скелі все ще хитко балансують величезні валуни, і хоча дощ вщух, він досі йде. Багато людей хвилюються, що тут все ще небезпечно.

Зараз фінансова столиця Азії переводить дух і оцінює збитки. У деяких районах міста справи йдуть гірше, ніж у інших. Підприємства підраховують втрати.

Вулиці були затоплені по пояс. Особливо постраждав торговий центр Temple Mall у популярному районі Коулуна. Повінь повністю затопила нижній поверх, і лінії бруду, що показують, куди піднялася вода, знаходяться набагато вище голови.

Минуло майже 48 годин після того, як почалися дощі, а десятки робітників все ще змітають воду і бруд з вулиць.

Враховуючи інтенсивність та історичний характер дощу, примітно, як швидко відступила сама вода: вулиці, де хвилі досягали грудей, тепер майже чисті.

Це свідчення чудової інфраструктури та дренажної системи Гонконгу, зазначає Sky News. Це місто, яке звикло до штормів і створене, щоб давати раду з ними.

Але цей дощ спричинив більше руйнувань, ніж інші, не кажучи вже про дві смерті та понад 100 людей, які потребували госпіталізації. Багато хто вважає, що їх просто не попередили про повінь.

І є також усвідомлення того, наскільки все це здається регулярнішим. Тільки цього тижня тут пройшли два тайфуни, а материковий Китай влітку пережив надзвичайно сильні повені, які забрали життя десятків людей.

Те, що сталося в Гонконзі за останні кілька днів, показує, як навіть місця, які є одними з найпідготовленіших у світі до суворих погодних умов, можуть постраждати сильно і несподівано швидко, а витрати продовжують зростати.

Тайфун Саола - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня на південний Китай обрушився тайфун Саола. Влада евакуювала майже 900 тисяч осіб в безпечні місця, а в більшій частині Гонконгу та інших прибережних районів Південного Китаю призупинили роботу бізнесу, транспорту і шкіл.

Сила вітру в регіоні досягала 200 км/год, через що в Гонконзі 75 осіб отримали травми. Вітер був настільки сильним, що людям, які важать менше 50 кілограм, заборонили виходити на вулицю.

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