Влада має намір ввести обмеження на пересування людей.

Потужний тайфун "Саола" накрив південну китайську провінцію Гуандун. Вітер настільки сильний, що людям, які важать менше 50 кілограм, заборонили виходити на вулицю.

Згідно з прогнозом, тропічний шторм Хайкуй переросте в тайфун і, як очікується, обрушиться на китайську провінцію Чжецзян 3 вересня.

Видання Xinhua пише, що сила вітру за останні два дні в регіоні досягала 200 км/год, через що в Гонконзі 75 осіб отримали травми. ЗМІ повідомляють, що влада вирішила заборонити виходити на вулицю людям вагою до 50 кг, тому що їх зносить вітром.

Крім того, на півдні Китаю евакуювали понад 780 тисяч осіб. Також у провінції Гуандун стався зсув ґрунту.

Довідка УНІАН. "Саола" - дев'ятий за рахунком тайфун у 2023 році. Біля Епіцентру в місті Чжухай швидкість вітру становила до 46 м / с.а в районі Гонконгу і Макао швидкість ураганного вітру досягала 200 кілометрів на годину. "Саола" викликав один з найсильніших штормів в регіоні за десятиліття.

За прогнозами синоптиків, тайфун буде рухатися із заходу на південь уздовж узбережжя провінції Гуандун зі швидкістю 15-20 км/ год і буде поступово слабшати. Очікується, що" Саола " ще принесе проливні дощі і сильні шторми на південь Китаю.

Тайфун "Саола" в Китаї-посдледние новини

Тайфун "Саола" обрушився на південний Китай, через що майже 900 тисяч людей евакуювали. У більшій частині Гонконгу та інших прибережних районів південного Китаю призупинили роботу бізнесу, транспорту і шкіл.

Прогнозувалося, що тайфун буде рухатися в південно-західному напрямку вздовж узбережжя провінції Гуандун зі швидкістю близько 17 км/год, поступово сповільнюючись, перш ніж відправитися в море.

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