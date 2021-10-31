Діденко прогнозує короткочасне похолодання, та вже в середу, 3 листопада, знову потеплішає.

До України прийшов антициклон й "прогнав" опади, тож у перший день листопада температура повітря буде комфортною - +10...+15 градусів.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко у Telegram, опади ймовірні лише на Одещині.

Читайте такожМетеоролог розповів, чи випаде сніг в Україні у листопаді2-го листопада похолоднішає у північних областях, а в багатьох областях України з'являться дощі.

"У Києві понеділок обіцяє бути сухим та теплим, до +12 градусів. У вівторок у столиці стовпчики термометрів стрибнуть вниз, до +8 градусів, ще й можливий дощ. Але в середу знову потепліє", - прогнозує синоптик.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що цього року температура та кількість опадів у листопаді буде у межах кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до норми.

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Автор: Ольга Робейко