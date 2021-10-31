До України прийшов антициклон й "прогнав" опади, тож у перший день листопада температура повітря буде комфортною - +10...+15 градусів.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко у Telegram, опади ймовірні лише на Одещині.
Читайте такожМетеоролог розповів, чи випаде сніг в Україні у листопаді2-го листопада похолоднішає у північних областях, а в багатьох областях України з'являться дощі.
"У Києві понеділок обіцяє бути сухим та теплим, до +12 градусів. У вівторок у столиці стовпчики термометрів стрибнуть вниз, до +8 градусів, ще й можливий дощ. Але в середу знову потепліє", - прогнозує синоптик.
Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що цього року температура та кількість опадів у листопаді буде у межах кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до норми.