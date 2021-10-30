У більшості північних, центральних та східних областей України через туман оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що вранці 30 жовтня у більшості північних, центральних та східних областей туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області до кінця дня 30 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м (рівень небезпечності І, жовтий).
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Синоптики одразу ж звернулися до водіїв та закликали їх бути обережними на дорогах. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Погода в Україні 30 жовтня
У суботу, 30 жовтня, на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.
На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15...+18, а у північних областях очікується до +11...+13 градусів. На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11...+14, на півдні – +12...+14 градусів.