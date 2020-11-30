В Австралії цієї ночі зафіксували рекордно високу температуру (відео)
Вночі температура склала + 25,4 º.
У деяких містах Австралії була зафіксована рекордно висока температура цієї ночі. Вдень стовпчик термометра піднімався до 40-45º, а вночі температура склала 25,4º, що стало рекордом для країни в листопаді (до цього максимум був 24,8º).
Про це повідомляє Ліга.Новини з посиланням на CNN.
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Метеорологи пророкують, що така картина може спостерігатися ще кілька днів, через що буде значно підвищений рівень пожежонебезпеки. Місцева пожежна служба навіть тимчасово заборонила жителям розпалювати багаття.
В уряді турбуються, що в Австралії може повторитися торішня історія з пожежами – в те "чорне літо" через інтенсивні лісові пожежі і сильний вітер вигоріло близько 12 га лісу і загинули 33 людини.
Масштабна пожежа на острові в Австралії
25 листопада лісова пожежа вирував на острові Фрейзер біля узбережжя Квінсленда, Австралія. Він охопив більше половини острова довжиною 122 км з моменту першого повідомлення про нього в середині жовтня.
Пожежники працювали над локалізацією вогню, відзначаючи, що їм потрібен дощ, щоб полегшити ситуацію.
Пожежна та аварійна служба Квінсленда (QFES) повідомила, що вони також гасили пожежу з повітря за допомогою літака.
Офіційні особи вважають, що загоряння виникло в результаті незаконного приготування їжі на багатті, яке не було повністю загашено. Уряд оголосив про лісові пожежі на острові, і ряд доріг і кемпінгів були закриті.
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