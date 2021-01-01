У ДСНС попередили про підвищення рівнів води у річках Закарпаття

В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву.

На Закарпатті підвищиться рівень річок / Фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про підвищення рівнів води у річках Закарпаття.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

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«1 січня у річках Закарпаття очікується відновлення підвищень рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву», - йдеться у повідомленні.

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