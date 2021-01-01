Вихідними українців порадує тепла весняна погода без дощів і снігу

Цими вихідними кілька областей порадує сонячна погода.

Українців потішить гарна погода / фото ua.depositphotos.com

У найближчі вихідні, 2 і 3 січня, денна температура повітря в Україні складе +2°...+12°. Морозів і опадів не очікується. Практично по всій країні - хмарна погода з проясненнями. Сонячні дні порадують жителів Одеси, Сімферополя та Вінниці.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу ясно і безхмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +3°. У неділю в столиці похмуро, температура: 0°...+4°.

У Львові в суботу вночі -2°, вдень +7°, невелика хмарність. У неділю вночі +1°, вдень +3°, похмуро.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +5°, невелика хмарність. У неділю вночі +5°, вдень +6°, сонце стане менше - очікується похмура погода.

У Вінниці в суботу буде ясно, температура повітря -1°...+4°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі опуститься до 0°, вдень залишиться без змін.

У суботу в Одесі очікується ясна і безхмарна погода, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю вдень трохи похолодає і з'явиться хмарність, температура вночі до +3°, вдень +6°.

У Харкові в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю - похмуро, -3°...+1°.

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю - трохи похолодає, вдень температура впаде до +4°, очікується хмарний день.

У Сімферополі буде сонячно, +2°...+11°. У неділю +3°...+ 12°, невелика хмарність.

Жителям Маріуполя в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю вночі очікується -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу - невелика хмарність, температура вночі -2°, вдень +5°. У неділю вночі -2°, вдень +2°, похмуро.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -2°, вдень +5°. У неділю -3°...+2°, залишиться така ж хмарна погода.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Моршині на Львівщині в суботу похмуро, вночі -5°, вдень +8°. У неділю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень до +3°.

У Трускавці в суботу похмуро, температура до +7°. У неділю температура вдень знизиться до +2°, а вночі - до 0°, хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра практично безхмарно, +7°, у неділю - похмуро, температура повітря +3°...+8°.

У Затоці в суботу буде ясно і безхмарно, вночі +3°, вдень +8°. У неділю - практично безхмарно, вдень з температурою до +4°, вночі до +9°.

У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +7°, у неділю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, а вдень +3°.

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