В Україні посилиться туман, водосховища почнуть вкриватися льодом

Рятувальники попереджають про несприятливі погодні умови.

Водойми почнуть поступово замерзати / фото УНІАН

Сьогодні, 18 грудня, вночі та вранці в західних, північних та центральних областях України - туман, видимість 200-500 метрів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності.

Також у зв'язку iз зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

Довідка УНІАН. Льодові явища - складові льодового режиму річки.

До них належать:

Шуга (крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоходом);

Донний лід (утворюється на дні водойми при опусканні переохолоджених мас води);

Поверхневий лід;

Забереги (тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням);

Затори (нагромадження крижин під час льодоходу в вузьких місцях);

Зажори (скупчення в руслі річки мас шуги та/або донного льоду).

Прогноз погоди на 18 грудня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 18 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в західних і південних областях. У Черкасах очікується мокрий сніг, а в Одесі - дощ. Температура вдень по країні коливатиметься в межах від -1° до +5°. У ДСНС обіцяють сильні тумани.