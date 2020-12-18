В Україні посилиться туман, водосховища почнуть вкриватися льодом
Рятувальники попереджають про несприятливі погодні умови.
Сьогодні, 18 грудня, вночі та вранці в західних, північних та центральних областях України - туман, видимість 200-500 метрів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності.
Також у зв'язку iз зниженням температури повітря, 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.
Довідка УНІАН. Льодові явища - складові льодового режиму річки.
До них належать:
- Шуга (крихкі, білястого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоходом);
- Донний лід (утворюється на дні водойми при опусканні переохолоджених мас води);
- Поверхневий лід;
- Забереги (тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням);
- Затори (нагромадження крижин під час льодоходу в вузьких місцях);
- Зажори (скупчення в руслі річки мас шуги та/або донного льоду).
Прогноз погоди на 18 грудня: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 18 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в західних і південних областях. У Черкасах очікується мокрий сніг, а в Одесі - дощ. Температура вдень по країні коливатиметься в межах від -1° до +5°. У ДСНС обіцяють сильні тумани.
- Вінниця+1°... 0°
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- Донецьк0°... -4°
- Житомир+2°... +1°
- Запоріжжя0°... -1°
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- Київ+2°... 0°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ0°... -4°
- Луцьк+4°... +2°
- Львів+4°... -1°
- Миколаїв+2°... +1°
- Одеса+6°... +3°
- Полтава0°... -2°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків0°... -2°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+3°... +1°
- Черкаси+1°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+5°... +2°