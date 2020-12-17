Відлига триває: температура в Україні підніметься до +5° (карта)
Рятувальники попереджають українців про сильний туман.
У п'ятницю, 18 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в західних і південних областях. У Черкасах очікується мокрий сніг, а в Одесі - дощ. Температура вдень по країні коливатиметься в межах від -1° до +5°. У ДСНС обіцяють сильні тумани.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Завтра в Україні очікується сильний туман
- У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +4°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно, вночі +1°, вдень +3°.
- У Тернополі температура повітря вночі +1°, вдень +3°, хмарно.
- У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +2°, хмарно.
- В Івано-Франківську завтра вночі +2°, вдень +3°, мінлива хмарність.
- У Чернівцях у п'ятницю-хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра хмарно, 0°...+1°.
- У Житомирі в п'ятницю буде хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +1°, мокрий сніг.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...0°.
- В Одесі 18 грудня - хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +3°, вдень +4°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +2°.
- У Запоріжжі-хмарно, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Сумах завтра похмуро, температура повітря -2°...-1°.
- У Харкові-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Дніпрі-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, -1°...+5°.
- У Краматорську - хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.
18 грудня — Сави Освяченого На день Сави працювати гріх: святого подвижника скривдиш. За старих часів на Саву погоду дізнавалися не виходячи з хати Червоний вогонь в печі та поліна тріщать, на дворі холоднеча люта буде. Якщо дим стовпом — до морозу, до відра, дим волоком — до негоди, коли дим без вітру б'є до землі — чекай снігу. З Сави встановлюється міцний санний шлях і не можна лаятися тому господареві, у кого є кінь.
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- Вінниця+1°... -1°
- Дніпро0°... -1°
- Донецьк+1°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запоріжжя0°... -1°
- Івано-Франківськ+4°... -2°
- Київ+2°... -1°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ-1°... -2°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+3°... 0°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+5°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+2°... 0°
- Сімферополь+4°... -1°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+3°... 0°
- Харків+1°... -1°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький+2°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+3°... 0°