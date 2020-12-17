Відлига триває: температура в Україні підніметься до +5° (карта)

16:30, 17 грудня 2020
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Рятувальники попереджають українців про сильний туман.

Завтра в Україні потеплішає / Фото УНІАН
Завтра в Україні потеплішає / Фото УНІАН

У п'ятницю, 18 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в західних і південних областях. У Черкасах очікується мокрий сніг, а в Одесі - дощ. Температура вдень по країні коливатиметься в межах від -1° до +5°. У ДСНС обіцяють сильні тумани.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Завтра в Україні очікується сильний туман

  • У Києві завтра буде хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Львові в п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°.
  • У Рівному в п'ятницю хмарно, вночі +1°, вдень +3°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +1°, вдень +3°, хмарно.
  • У Хмельницькому завтра вночі +1°, вдень +2°, хмарно.
  • В Івано-Франківську завтра вночі +2°, вдень +3°, мінлива хмарність.
  • У Чернівцях у п'ятницю-хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра хмарно, 0°...+1°.
  • У Житомирі в п'ятницю буде хмарно, температура вночі +1°, вдень +3°.
  • У Черкасах вночі 0°, вдень +1°, мокрий сніг.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...0°.
  • В Одесі 18 грудня - хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі +3°, вдень +4°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +2°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно, вночі +1°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі-хмарно, температура вночі -1°, вдень +1°.
  • У Сумах завтра похмуро, температура повітря -2°...-1°.
  • У Харкові-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Дніпрі-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде мінлива хмарність, -1°...+5°.
  • У Краматорську - хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото УНІАН

18 грудня — Сави Освяченого На день Сави працювати гріх: святого подвижника скривдиш. За старих часів на Саву погоду дізнавалися не виходячи з хати Червоний вогонь в печі та поліна тріщать, на дворі холоднеча люта буде. Якщо дим стовпом — до морозу, до відра, дим волоком — до негоди, коли дим без вітру б'є до землі — чекай снігу. З Сави встановлюється міцний санний шлях і не можна лаятися тому господареві, у кого є кінь.

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Автор: Олена Пилипчак

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