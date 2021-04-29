Через хмарність дуже впала видимість.

Температура у Карпатах підвищилася до +1°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, вітер південно-західний 6-8 м/с. Температура повітря +1°", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з вiдлигою 29 квiтня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 29 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ очікується у Луцьку та на Львівщині. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +14°...+18°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +9°, вдень +14°.

У Львові в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, дощ, вночі +9°, вдень +16°.

В Одесі - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +13°.

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Автор: Олена Пилипчак