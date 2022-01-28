У Греції цього тижня зафіксували сильні морози й небувалі снігопади.

Тисячі риб загинули в Греції від термічного шоку, коли країну накрив небувалий холод і снігопади.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, сотні тисяч вирощених на фермі риб загинули від холоду в лагуні на північному заході Греції після того, як на цьому тижні країну накрила сильна хуртовина.

Морський лящ і білий морський лящ почали спливати на поверхню лагуни після того, як температура води впала до нуля.

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"Збитки величезні, за оцінками, близько 50 тонн мертвої риби", - сказав працівник ферми. "За всі останні роки, що я записую і вимірюю температуру в цьому районі, я ніяк не очікував, що у нас будуть такі низькі температури", - додав він.

Нагадаємо, суворий погодний фронт накрив Грецію, принісши з собою морози і снігопади. Місцева влада перевела школи на онлайн-навчання. У постраждалих районах були закриті магазини та банки, порушено рух залізничного та автомобільного транспорту.

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