На боротьбу з вогнем кинуто 1200 рятувальників.

У Франції, де продовжують вирувати лісові пожежі, від вогню загинули дві людини.

Про це повідомляє BFMTV.

Як повідомляється, обвуглені тіла двох жертв були знайдені в будинку, постраждалому від вогню, в місті Гримо.

Також в результаті пожежі 26 осіб отримали легкі поранення, серед них 19 жителів, постраждалих від отруєння димом, і сім пожежників.

Всього ж на боротьбу з пожежею кинуто близько 1200 рятувальників. Вогонь вже спустошив кілька тисяч гектарів. Тисячі жителів і відпочиваючих евакуйовані. Для їх розміщення відкриті 14 центрів розміщення в семи муніципалітетах.

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Нагадаємо, раніше лісові пожежі дісталися Чорногорії. Також нові осередки загорянь фіксують у сусідній Хорватії.

У Хорватії до гасіння залучили авіацію і спецтехніку. Поки ці загоряння невеликі за масштабами. Однак надзвичайники застерігають - у будь-який момент вогонь може рознести на великі території.

Як повідомляв УНІАН, у Чорногорії вогонь підбирається до столиці та житлових будинків. Влада заявила, що причиною масштабної лісової пожежі став підпал.

А у Греції пожежі спалахнули 28 липня. Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.

Автор: Катерина Лиманська