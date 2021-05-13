Гори накрили хмари і туман.

Сьогодні, 13 травня, температура у Карпатах знизилася до +4°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря +4°", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, у високогір’ї східної частини Закарпатської області та у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається помірна сніголавинна небезпека - 2 рівень.

Прогноз погоди на кінець травня в Україні

У другій половині травня два тижні будуть спекотними й сухими, а наприкінці місяця варто очікувати дощів і похолодання.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені, до 19 травня буде тепло, часом можливі дощі, але вдень температура підніметься до +18°...+23°. А на півдні й на сході країни до +27°.

З 19-20 травня варто очікувати більш холодної погоди, буде більше дощів, зокрема й прохолодних. Тому температура знизиться на 5°.

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Автор: Олена Пилипчак