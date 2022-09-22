Регіон накриє туман, видимість складатиме 200-500 м.

У четвер, 22 вересня, на жителів Київської області чекають небезпечні метеорологічні явища.

Вони збережуться до кінця дня, повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. У найближчу годину 22 вересня зі збереженням до кінця доби туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На четвер на Київщині у зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що в Україні на два дні, 23 та 24 вересня, оголосили І рівень небезпечності. За даними синоптиків, у ці дні в Україні очікуються заморозки на грунті.

Як повідомляли синоптики, цього тижня в більшості областей переважатиме поле зниженого тиску. Пройдуть дощі різної інтенсивності, але з другої половини тижня наблизиться циклон, який призведе до зменьшення кількості опадів.

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