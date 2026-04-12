Завтра українців чекають дощі, але є приємний момент, - Діденко

Температура повітря вночі ще буде низькою, подекуди із заморозками.

У понеділок, 13-го квітня, продовжиться дощова погода, однак температура почне підвищуватися. Опади гарантовано пройдуть у південній частині та у центральних областях, а на решті території України - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ. Про це на своїй сторінці у Facebook розказала відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вітер очікується східних напрямків, помірний.

"Температура повітря вночі ще буде низькою, при проясненнях подекуди із заморозками, вдень нарешті почне теплішати. Стовпчики термометрів піднімуться до +10...+13 градусів, у східній частині тепліше, до +15 градусів", - зазначила вона.

У Києві, як зауважила синоптикиня, завтра без істотних опадів. Вночі +1...+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень 13-го квітня +8...+10 градусів.

"На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптики розповіли, що впродовж 11-15 квітня у Києві очікується два періоди різної погоди: холодної з дощами та сухої теплої. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

11-13 квітня очікується незатишна холодна погода з нісчними заморозками до 0°...-2° у Києві та до 0°...-3° по території Київської області. Час від часу у ці дні дощитиме.

14 та 15 квітня погода буде вже більш приємною через відсутність опадів та заморозків у повітрі. Вночі вже буде +1°...+6° ,а вдень повітря прогріватиметься до +11°...+16°.

