Рятувальники попереджають про загрозу сніголавинної небезпеки на Івано-Франківщині та Закарпатті найближчим часом.
Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. "30 квітня-1 травня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.
Погода в Україні
Цього року весна в Україні видалася холодною та дощовою. Навіть кінець квітня був нетрадиційно прохолодним. А останній день квітня, за прогнозом Укргідрометцентру зовсім буде з похолоданням, а в деяких регіонах навіть з дощами і заморозками.
Раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала заморозки на вихідних, 29-30 квітня і посилення вітру до штормових поривів. У західних областях заморозки будуть у повітрі, а на решті території - на ґрунті.