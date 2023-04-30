Третій рівень небезпеки очікується 30 квітня - 1 травня.

Рятувальники попереджають про загрозу сніголавинної небезпеки на Івано-Франківщині та Закарпатті найближчим часом.

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. "30 квітня-1 травня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

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Цього року весна в Україні видалася холодною та дощовою. Навіть кінець квітня був нетрадиційно прохолодним. А останній день квітня, за прогнозом Укргідрометцентру зовсім буде з похолоданням, а в деяких регіонах навіть з дощами і заморозками.

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Раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала заморозки на вихідних, 29-30 квітня і посилення вітру до штормових поривів. У західних областях заморозки будуть у повітрі, а на решті території - на ґрунті.

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