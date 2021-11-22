На острові Вулькано активізувався вулкан з однойменною назвою. Влада наказала евакуюватися населенню через небезпечні гази, що виділяються.

На італійському острові Вулькано наказали провести часткову евакуацію через підвищену активність вулкана.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, мер острова також заборонив туристам наближатися до вулкана після підйому сірчистих газів.

За останніми даними, евакуюватися повинні близько 150 осіб, які проживають в гавані острова, яка, на думку італійської влади, найбільш схильна до впливу сірчистих газів.

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"Дані вказують на збільшення кількості газів, що викликають серйозну заклопотаність, оскільки вони можуть становити загрозу для здоров'я населення", - заявив чиновник.

За даними італійського національного інституту геофізики і вулканології, збільшилася кількість важких газів, які можуть викликати проблеми з диханням.

За даними видання, в жовтні кілька людей на острові повідомляли, що через вулканічні викиди їх домашні тварини захворіли.

"Одного разу я раптово помітила, що мої 10 кішок лежать на підлозі, як ніби втратили свідомість. І я теж погано себе почувала, мені було важко дихати... Лікарі підтвердили, що причиною хвороби було вдихання газів з кратера", - розповіла Стефанія Ломбардо,

Відзначимо, що останнє виверження вулкана Вулькано сталося понад 130 років тому і тривало з 2 серпня 1888 року по 22 березня 1890 року.

Римляни вірили, що крихітний острів був димоходом Вулкана, бога вогню.

Нагадаємо, раніше українські вертолітники висадилися на кратер діючого вулкана в Африці.

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Автор: Катерина Лиманська