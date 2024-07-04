Під час виверження люди чули гучні "вибухові" звуки.

На італійському острові Сицилія 4 липня "вибухнув" найвищий вулкан Європи Етна. Виверження трапилося в одному з найбільших кратерів вулкана під назвою "Ворагін".

За свідченнями очевидців, під час виверження "Ворагіна", який спав упродовж 4 років, було чути звуки як від вибухів. Після цього він викинув назовні попіл, дим, а також велику кількість шматків розпеченої породи.

Пілотам зробили "помаранчеве" попередження про те, що стовпи попелу піддають ризику безпеку літака, не кажучи вже про людей.

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Водночас фахівці стверджують, що загроз немає, і найближчий міжнародний аеропорт Фонтанаросса працює у звичному режимі.

"Навколо вулкана розташувалися понад 10 відеостанцій. Збільшення тремору протоків магми працівники Інституту геофізики і вулканології спостерігали протягом трьох тижнів. Магма вивергається через відносно новий кратер: його відкрили лише на початку 2015 року. Тріщини навколо нього досягають температури 600 градусів", - зазначило видання La Repubblica.

Що відомо про вулкан Етна

Етна - активний вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Станом на сьогодні це найвищий діючий вулкан в Європі, але точну його висоту сказати важко, адже вона змінюється з кожним виверженням. Орієнтовно це 3329 метрів. Зазначається, що зараз він на 22 метри нижчий, ніж був 1865 року.

Згідно з різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. Вулкан може спалахувати кілька разів на рік, вивергаючи лаву і попіл високо над островом Сицилія. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч із вулканом.

Виверження вулканів - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, 31 травня знову вивергнувся Індонезійський вулкан. Він підняв попелясту вежу на 2 кілометри у небо. Гора Мерапі, один із найактивніших вулканів Індонезії, часто вивергається з 16 століття.

Також УНІАН писав, що у серці стародавнього вулкана виявили величезне родовище рідкоземельних елементів. Родовище, відоме як Фен-карбонатитовий комплекс, розташоване на південний захід від Осло, недалеко від озера Норше.

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