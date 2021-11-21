Бригади обленерго працюють над тим, щоб електропостачання населених пунктів було відновлено.

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлені 94 населених пункти.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Сумській області без електропостачання залишаються 30 населених пунктів, у Чернігівській – 25, у Київській – 21, у Житомирській – 15 та в Донецькій – три.

Читайте такожСиноптик порадувала українців прогнозом на неділю: якою буде погода, та чи вщухне вітерДо відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що у Києві 20 листопада серйозно зіпсувалася погода. У столиці пориви вітру сягнули швидкості 15-20 м/с. Через сильний вітер у місті падали дерева.

Жителі столиці в соцмережах повідомляли про справжній "деревопад".

Зокрема, в Печерському районі в Лабораторному провулку велике дерево впало на припарковану машину. На місці надзвичайної події працювали рятувальники. За попередніми відомостями, під час падіння дерева в машині не було водія. Крім того, дерево впало на припаркований автомобіль на вул. Генерала Матикіна.

Також стало відомо, що на Гідропарку дерево під час хресної ходи вбило 35-річну дружину настоятеля храму Преображення Господнього Української Православної церкви протоієрея Сергія Коцаря – Марію.

Автори: Світлана Закелова, Екатерина Присяжнюк