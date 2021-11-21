Жінка загинула в суботу на Гідропарку, дізналися журналісти.

У суботу, 20 листопада, в Києві на Гідропарку під час хресної ходи на 35-річну дружину настоятеля храму Преображення Господнього Української православної церкви (знаходиться на Вирлиці) протоієрея Сергія Коцаря Марію, впало дерево.

Інцидент стався в храмі мученика Валерія УПЦ, матушка померла від отриманих травм на місці, йдеться на сторінці в Facebook "Храм Єрусалимської ікони Богородиці Київ".

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"... у престольне свято в храмі мученика Валерія, що на Гідропарку, під час хресного ходу при пориві вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці", – наголошується в повідомленні.

У середині грудня 2018 року в Україні відбувся об'єднавчий собор представників українських православних церков, в результаті якого з'явилася єдина помісна Православна церква України.

УПЦ Московського патріархату не захотіла ставати частиною ПЦУ. Представники УПЦ Київського патріархату спершу дали згоду на входження до ПЦУ, а потім змінили рішення.

Варто зазначити, що Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. У "червоній" зоні не можна проводити масові заходи, винятки – офіційні матчі.

Раніше повідомлялося, що в Києві 20 листопада був сильний вітер.

Нагадаємо, в столиці через пориви вітру не раз падали дерева і гілки та завдавали травми людям, зокрема, смертельні.

Кілька років тому на вул. Голосіївській в результаті грози від дерева відкололася гілка і вбила жінку.

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Автор: Екатерина Присяжнюк