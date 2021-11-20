У Лабораторному провулку в Печерському районі міста велике дерево впало на припаркований автомобіль.

У Києві сьогодні суттєво зіпсувалася погода. Пориви вітру, досягають 15-20 м/с в даний час.

В результаті сильного вітру в місті падають дерева. Кияни в соцмережах повідомляють про справжній деревопад.

Зокрема, в лабораторному провулку в Печерському районі міста велике дерево впало на припаркований автомобіль. На місці інциденту працюють рятувальники. За попередніми даними, водія на момент падіння дерева в автомобілі не було.

Крім того, на вулиці Генерала Матикіна, 16, на припаркований автомобіль впало дерево, повідомляє "Київ Оперативний".

"Комічність" ситуації в тому, що тільки вчора люди просили комісію з аварійних дерев обстежити це дерево, але ті відмовилися, сказавши, що воно простоїть ще років 10", - йдеться в повідомленні.

Автор відео зазначає, що під час падіння дерева в машині і поруч не було нікого, хоча там часто гуляють діти.

Також на повороті з "Водогону" у бік Києва ще одне аварійне дерево впало на автомобіль BMW, пошкодивши при цьому і дроти.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла