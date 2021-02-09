Українців попереджають про погіршення погоди до 14 лютого: прогноз по областях
Через значний сніг і ожеледицю очікуються ускладнення руху транспорту.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні до 14 лютого, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 9 лютого в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця; вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Також, у Києві та Київській області 9 лютого на дорогах ожеледиця, вночі значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.
При цьому, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, у західній частині пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності - жовтий), у Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).
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12 лютого у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях значний сніг, хуртовини, снігові замети, в Одеській, Миколаївській областях утворення снігового покриву. У центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).
За прогнозами синоптиків, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий).
Приріст снігу в західних, північних областях 10-20 см, у південних, центральних областях 10-15 см, у східних областях 5-7 см.
12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях, і 13-14 лютого в Україні значне зниження температури: вночі до 9-16° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 20° морозу, вдень до 7-13° морозу.
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