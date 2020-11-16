Синоптики попереджають українців про туман, видимість впаде до 200 метрів

09:24, 16 листопада 2020
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Туман очікується у більшості областей країни.

Синоптики обіцяють тумани / фото УНІАН
Синоптики обіцяють тумани / фото УНІАН

Сьогодні, 16 листопада, в Україні очікуються тумани.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"У більшості областей туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Що робити при тумані

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.

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У понеділок, 16 листопада, практично на всій території України - хмарно, місцями - зливи, а в Сєвєродонецьку - сильний сніг. Сонце визирне тільки на Одещині, Львівщині та Херсонщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +12° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і до +9° в західній частині країни.

У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.

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Автор: Олена Пилипчак

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