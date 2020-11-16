Синоптики попереджають українців про туман, видимість впаде до 200 метрів
Туман очікується у більшості областей країни.
Сьогодні, 16 листопада, в Україні очікуються тумани.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"У більшості областей туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Що робити при тумані
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів. Також рекомендується під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
Прогноз погоди на 16 листопада: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 16 листопада, практично на всій території України - хмарно, місцями - зливи, а в Сєвєродонецьку - сильний сніг. Сонце визирне тільки на Одещині, Львівщині та Херсонщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +12° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і до +9° в західній частині країни.
У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.
- Вінниця+7°... +2°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк-1°... -4°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+3°... -3°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ-1°... -4°
- Луцьк+9°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+7°... -1°
- Одеса+12°... +6°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+9°... +5°
- Сімферополь+9°... +2°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+9°... +3°
- Харків-1°... -4°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+3°... -3°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці+8°... 0°