В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Як повідомляється, 4-5 серпня у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"І такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - попереджають надзвичайники.
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З огляду на прогноз Укргідрометцентру, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
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