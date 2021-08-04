Найближчими днями у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як повідомляється, 4-5 серпня у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"І такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - попереджають надзвичайники.

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З огляду на прогноз Укргідрометцентру, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

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Автор: Катерина Лиманська