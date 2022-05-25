Найближчим часом й до ночі у чотирьох областях України очікуються грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у найближчі три години з утриманням до кінця доби та вночі 26 травня на Закарпатті й Прикарпатті очікуються грози.
I рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Львівська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Погода в Україні сьогодні
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +10°, вдень +22°.
У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +22°, сильний дощ.
У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +21°.
У Рівному в середу очікується похмура погода, вночі +8°, вдень +22°.
У Тернополі 25 травня вночі буде +10°, вдень +25°, невелика хмарність, сильний дощ.
У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +22°.
В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +9°, вдень +25°, гроза.
В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть +11°...+25°, похмуро, суцільна хмарність.
У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +25°.
У Вінниці сьогодні буде +12°...+22°, невелика хмарність.
У Житомирі в понеділок буде вночі +8°, вдень +21°, хмарно з проясненнями.
У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°.
У Кропивницькому температура вночі буде +7°, вдень +23°, невелика хмарність.
У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +9°...+21°.
В Одесі 25 травня - невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +22°.
У Херсоні в середу вночі +11°, вдень +22°, невелика хмарність.
У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +23°.
У Запоріжжі температура вночі +9°, вдень +22°, невелика хмарність.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +8°...+19°, невелика хмарність.
У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +9°, вдень +21°.
У Дніпрі температура вночі буде +10°, вдень +20°, невелика хмарність.
У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +6°...+19°.
У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +7°, вдень +19°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +7°, вдень +20°.