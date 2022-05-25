За даними синоптиків, грози будуть на Прикарпатті та на Закарпатті.

Найближчим часом й до ночі у чотирьох областях України очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у найближчі три години з утриманням до кінця доби та вночі 26 травня на Закарпатті й Прикарпатті очікуються грози.

I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Львівська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +10°, вдень +22°.

У Львові в середу буде невелика хмарність. Вночі +11°, вдень +22°, сильний дощ.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +21°.

У Рівному в середу очікується похмура погода, вночі +8°, вдень +22°.

У Тернополі 25 травня вночі буде +10°, вдень +25°, невелика хмарність, сильний дощ.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +22°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +9°, вдень +25°, гроза.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть +11°...+25°, похмуро, суцільна хмарність.

У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +25°.

У Вінниці сьогодні буде +12°...+22°, невелика хмарність.

У Житомирі в понеділок буде вночі +8°, вдень +21°, хмарно з проясненнями.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +22°.

У Кропивницькому температура вночі буде +7°, вдень +23°, невелика хмарність.

У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +9°...+21°.

В Одесі 25 травня - невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +22°.

У Херсоні в середу вночі +11°, вдень +22°, невелика хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +11°, вдень +23°.

У Запоріжжі температура вночі +9°, вдень +22°, невелика хмарність.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +8°...+19°, невелика хмарність.

У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +9°, вдень +21°.

У Дніпрі температура вночі буде +10°, вдень +20°, невелика хмарність.

У Сімферополі в середу буде невелика хмарність, +6°...+19°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +7°, вдень +19°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +7°, вдень +20°.

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