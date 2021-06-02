Через грози та вітер без електрики залишилися населені пункти у трьох областях.

Через негоду, що вирувала в Україні, без електрики залишилися півсотні населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається, станом на ранок 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 50 населених пунктів у трьох областях.

За даними рятувальників У Дніпропетровській області знеструмлено 38 населених пунктів, у Донецькій – 6 та у Запорізькій – 6.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні сьогодні, 2 червня

Через циклон у середу, 2 червня, в Україні буде багато дощів.

За словами синоптика Наталки Діденко, волога погода охопить більшість областей України очікуються дощі, місцями грози, поривчастий, до сильного, вітер.

"Найменша ймовірність опадів 2 червня - на північному заході, крайній півночі України. Також прояснення очікуються на півдні, попри близькість циклону", - розповіла синоптик.

"Температура повітря у вівторок залишається без особливих змін, протягом дня +15...+19 градусів, на півдні та сході місцями до +20 градусів", - резюмувала синоптик.

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Автор: Катерина Лиманська