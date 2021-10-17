Місцями температура опуститься до -1 градуса морозу, в більшості областей будуть заморозки.

Вже з 18 жовтня Україну охопить похолодання. Особливо це стосується західних, північних та центральних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, 18 жовтня буде без опадів. Лише у північних, Волинській та Рівненській областях вдень місцями невеликий дощ.

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На Заході температура повітря вдень опуститься до +7...+11 градусів.

На Півночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8...+10 градусів. Таку ж ситуацію прогнозують у центральних регіонах.

"Мінусова" температура наразі буде тільки вночі. Наприклад, -1 градус можна чекати жителям Буковини. На Івано-Франківщині обіцяють 0...+2, а на Львівщині – +1...+3.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Вдень 19 жовтня температура повітря буде такою ж, як і днем раніше. Щоправда, заморозки можуть завітати вночі у Чернігівську та Сумську області. Наступного дня прогнозують вже -1.

Натомість східні та південні регіони накриють дощі. Щоправда, 20 жовтня вони закінчаться. Однак ночі у регіонах теж стануть холоднішими – +1...+3 градуси.

До слова, нічні заморозки будуть і у Києві. Синоптики попереджають про 0...+2 градуси. Проте вже 21 жовтня у всіх регіонах знову потеплішає.

Зазначимо, це не перші заморозки в Україні цієї осені. Температура повітря вже опускалася нижче нуля градусів. 8 жовтня в західних областях було -2 градуси. А 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах зафіксували -9 градусів. До того ж в Карпатах 12 жовтня випало багато снігу: він засипав гірську місцевість і гірськолижні курорти.

Погода в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко