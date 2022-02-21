Розповсюдженню полум'я сприяє спекотна погода.

В Аргентині вирує наймасштабніша пожежа за всю історію країни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, на північному сході країни горять 800 тисяч гектарів лісу. Полум'я швидко розповсюджується. За добу охоплює близько 30 тисяч гектарів.

Понад тисяча вогнеборців та армійці поки не в змозі втримати цей поступ. Заважають сильний вітер та спека. Вигоряло вже понад 10 відсотків регіону, під загрозою один з найбільших національних парків країни.

За прогнозами синоптиків, до кінця тижня погода ставатиме дедалі спекотніше.

Нагадаємо, пожежі в Аргентині завдали непоправної шкоди навколишньому середовищу та серйозної економічної шкоди. Як повідомляв Погода УНІАН, перші пожежі в країні спалахнули ще в середині грудня і швидко поширилися через сильну посуху. Рівень вологості в постраждалому районі впав до 15%, хоча зазвичай становить близько 70%.

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