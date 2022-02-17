Вогнем знищено мільйони гектар посівів та пасовищ.

Гігантські пожежі вирують на північному сході Аргентини, спалюючи 200000 акрів землі в день (майже 81000 гектар - УНІАН).

Про це повідомляє Protothema.

Як повідомляється, загалом вогнем вже знищено понад 2,8 мільйона гектар посівів та пасовищ. Пожежі завдали непоправної шкоди навколишньому середовищу та серйозної економічної шкоди.

Гігантські пожежі вирують вже кілька тижнів у північно-східній аргентинській провінції Коррієнтес. Згідно з останніми даними, вогонь знищив близько 6% від загальної площі провінції.

За даними видання, пожежі продовжують поширюватися, а дим, що виділяється, не дозволяє оновлювати супутникові вимірювання.

Як повідомляється, перші пожежі спалахнули ще в середині грудня і швидко поширилися через сильну посуху. Рівень вологості в постраждалому районі впав до 15%, хоча зазвичай становить близько 70%. Національна метеорологічна служба Аргентини прогнозує лише кілька невеликих дощів.

Нагадаємо, раніше в Південній Каліфорнії на тлі рекордної спеки та посухи спалахнула масштабна лісова пожежа.

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