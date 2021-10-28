У Луїзіані через торнадо тисячі людей залишилися без світла, двоє - постраждали.

По американському штату Луїзіана пронісся величезний смерч й зруйнував будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, в результаті стихії було пошкоджено близько дюжини житлових будинків.

Національна метеорологічна служба в Лейк-Чарльз повідомила, що максимальна швидкість вітру біля торнадо досягла 130 миль на годину (близько 209 км/год - УНІАН).

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Згідно з попередніми даними, щонайменше дві людини отримали поранення.

Як повідомляється, одна з мешканок ховалася у своєму туалеті, коли почула гуркітливі звуки на вулиці.

"Щось вдарилося об стіну будинку, коли я була в туалеті. Я вийшла, і всюди побачила розкидане сміття", - розповіла вона.

Інший житель, Бред Бусс, сказав телеканалу, що він також бачив "літаючі уламки", коли ховався у своєму будинку з дружиною і дитиною.

Як повідомляється, через сильний вітер були пошкоджені лінії електропередач, без світла залишилися понад 7500 клієнтів.

Нагадаємо, в середині жовтня на Кубі місцеві жителі стали свідками гігантського водяного смерчу. Вихор з води та повітря швидко набирав обертів і розрісся в діаметрі до декількох метрів.

Остров'яни побоювалися, що стихія дійде до берега і зруйнує будинки. Однак смерч стих ще в морі, тому обійшлося без жертв і руйнувань.

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Автор: Катерина Лиманська