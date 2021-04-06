На вулкані в Ісландії з'явилися тріщини, туристів евакуювали (фото, відео)
Місцева влада закрила доступ до території вулкана.
На вулкані Фаградальсф'ятлі, що вивергається в Ісландії, з'явилися нові тріщини.
Про це повідомляє метеорологічна служба Ісландії на своїй сторінці в Twitter.
"Стіл повалився набік, почав випадати вміст шаф": в Ісландії готуються до виверження вулкану
Нові тріщини знаходяться приблизно в 700 метрах на північ від кратера. Їх довжина становить близько 100-200 метрів.
Як повідомляють метеорологи, вже почали формуватися лавові поля.
Місцева влада закрила доступ до території вулкана і евакуювала туристів.
На території ісландського вулкана утворився новий багатометровий розлом
Виверження вулкана в Ісландії: що відомо
- У ніч на суботу з 19 на 20 березня 2021 року на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана після невеликих землетрусів, що тривали в країні протягом останніх двох тижнів.
- Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк'явіка - в 30 км від місця події.
- У районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт і не припиняла польоти літаків.
- Тисячі ісландців прийшли подивитися на виверження вулкана в надії побачити лавові фонтани і приготувати їжу на розпеченій кромці магми.
- Щоб впоратися зі скупченням бажаючих побачити виверження, влада Ісландії проклали 3,5-кілометрову пішохідну стежку до вулкану і патрулює територію, щоб не допустити потрапляння людей в небезпечні райони, забруднені вулканічними газами.
- Вулканічна активність стала першою в цьому районі за останні 800 років.
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