На вулкані в Ісландії з'явилися тріщини, туристів евакуювали (фото, відео)

10:59, 6 квітня 2021
65

Місцева влада закрила доступ до території вулкана.

На вулкані Фаградальсф'ятлі, що вивергається в Ісландії, з'явилися нові тріщини.

Про це повідомляє метеорологічна служба Ісландії на своїй сторінці в Twitter.

"Стіл повалився набік, почав випадати вміст шаф": в Ісландії готуються до виверження вулкану

Нові тріщини знаходяться приблизно в 700 метрах на північ від кратера. Їх довжина становить близько 100-200 метрів.

Як повідомляють метеорологи, вже почали формуватися лавові поля.

Місцева влада закрила доступ до території вулкана і евакуювала туристів.

Виверження вулкана в Ісландії: що відомо

  • У ніч на суботу з 19 на 20 березня 2021 року на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана після невеликих землетрусів, що тривали в країні протягом останніх двох тижнів.
  • Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк'явіка - в 30 км від місця події.
  • У районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт і не припиняла польоти літаків.
  • Тисячі ісландців прийшли подивитися на виверження вулкана в надії побачити лавові фонтани і приготувати їжу на розпеченій кромці магми. 
  • Щоб впоратися зі скупченням бажаючих побачити виверження, влада Ісландії проклали 3,5-кілометрову пішохідну стежку до вулкану і патрулює територію, щоб не допустити потрапляння людей в небезпечні райони, забруднені вулканічними газами.
  • Вулканічна активність стала першою в цьому районі за останні 800 років.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Перевод: Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Ісландіявулканвиверженнявиверження вулканавиверження вулкану
viber
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+11°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
55 %
752 мм
2.8 м/с
3 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся