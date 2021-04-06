На вулкані в Ісландії з'явилися тріщини, туристів евакуювали (фото, відео)

Місцева влада закрила доступ до території вулкана.

На вулкані Фаградальсф'ятлі, що вивергається в Ісландії, з'явилися нові тріщини.

Про це повідомляє метеорологічна служба Ісландії на своїй сторінці в Twitter.

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Нові тріщини знаходяться приблизно в 700 метрах на північ від кратера. Їх довжина становить близько 100-200 метрів.

Як повідомляють метеорологи, вже почали формуватися лавові поля.

Місцева влада закрила доступ до території вулкана і евакуювала туристів.

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