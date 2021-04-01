Потоки лави у Гватемалі досягли кавових плантацій та поглинули будинок (відео)

11:55, 1 квітня 2021
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Активність вулкану викликає пеплопад у населених пунктах.

На вулкані Пакая в Гватемалі триває виверження. Потік лави досяг кавових плантацій і поглинув будинок недалеко від села Ель Патросініо.

Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на Еarth-chronicles.

Виверження вулкана в Ісландії може тривати кілька десятиліть - вчені (фоторепортаж)

Ця активність викликає пеплопад в населених пунктах на південь від вулкана.

Ефузивна активність продовжує підживлювати потік лави на західному фланзі, протяжністю 2950 м.

Сейсмічні станції INSIVUMEH реєструють постійні поштовхи, пов'язані з підйомом магми.

Виверження вулкана в Ісландії 

У ніч на суботу з 19 на 20 березня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкану після невеликих землетрусів, що тривали у країні протягом останніх двох тижнів.

Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк'явіка - в 30 км від місця події.

Ісландське Метеорологічне бюро оприлюднило відео, кадри якого свідчать про зміщення з обох сторін вогняної лави.

При цьому виверження сейсмологи не вважають великим. Довжина тріщини склала близько 500-700 метрів. Розмір лави - менше одного квадратного кілометра.

Відзначається, що в районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт і не припиняла польоти літаків.

Вулканічна активність стала першою в цьому районі за останні 800 років.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: вулканГватемалавиверження вулканаземлетрус у Гватемалі
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