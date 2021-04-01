Потоки лави у Гватемалі досягли кавових плантацій та поглинули будинок (відео)
Активність вулкану викликає пеплопад у населених пунктах.
На вулкані Пакая в Гватемалі триває виверження. Потік лави досяг кавових плантацій і поглинув будинок недалеко від села Ель Патросініо.
Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на Еarth-chronicles.
Виверження вулкана в Ісландії може тривати кілька десятиліть - вчені (фоторепортаж)
Ця активність викликає пеплопад в населених пунктах на південь від вулкана.
Ефузивна активність продовжує підживлювати потік лави на західному фланзі, протяжністю 2950 м.
Actividad volcán #Pacaya 30 marzo 2021 Flujo de lava del flanco oeste que se desvió a dirección sur con una longitud de 2,850mts aproximadamente— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) March 31, 2021
Video: Vulcanología Insivumeh#SomosINSIVUMEH#Guatemala#ElCivNoSeDetienepic.twitter.com/uQfNBQOMfW
Сейсмічні станції INSIVUMEH реєструють постійні поштовхи, пов'язані з підйомом магми.
Se reporto hoy que la Lava del #volcán#Pacaya alanzo la aldea de El Patrocinio no se reportaron heridos, En consecuencia se realizo una reunión de emergencia de autoridades departamentales, municipales y locales ejecuten acciones y planes de respuesta. #Guatemalapic.twitter.com/yL5JJU209P— Celeste Centaury (@CCentaury) March 31, 2021
Виверження вулкана в Ісландії
У ніч на суботу з 19 на 20 березня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкану після невеликих землетрусів, що тривали у країні протягом останніх двох тижнів.
Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк'явіка - в 30 км від місця події.
Ісландське Метеорологічне бюро оприлюднило відео, кадри якого свідчать про зміщення з обох сторін вогняної лави.
При цьому виверження сейсмологи не вважають великим. Довжина тріщини склала близько 500-700 метрів. Розмір лави - менше одного квадратного кілометра.
Відзначається, що в районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт і не припиняла польоти літаків.
Вулканічна активність стала першою в цьому районі за останні 800 років.
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