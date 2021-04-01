Потоки лави у Гватемалі досягли кавових плантацій та поглинули будинок (відео)

Активність вулкану викликає пеплопад у населених пунктах.

На вулкані Пакая в Гватемалі триває виверження. Потік лави досяг кавових плантацій і поглинув будинок недалеко від села Ель Патросініо.

Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на Еarth-chronicles.

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Ця активність викликає пеплопад в населених пунктах на південь від вулкана.

Ефузивна активність продовжує підживлювати потік лави на західному фланзі, протяжністю 2950 м.

Actividad volcán #Pacaya 30 marzo 2021 Flujo de lava del flanco oeste que se desvió a dirección sur con una longitud de 2,850mts aproximadamente



Video: Vulcanología Insivumeh#SomosINSIVUMEH#Guatemala#ElCivNoSeDetienepic.twitter.com/uQfNBQOMfW — INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) March 31, 2021

Сейсмічні станції INSIVUMEH реєструють постійні поштовхи, пов'язані з підйомом магми.

Se reporto hoy que la Lava del #volcán#Pacaya alanzo la aldea de El Patrocinio no se reportaron heridos, En consecuencia se realizo una reunión de emergencia de autoridades departamentales, municipales y locales ejecuten acciones y planes de respuesta. #Guatemalapic.twitter.com/yL5JJU209P — Celeste Centaury (@CCentaury) March 31, 2021

Виверження вулкана в Ісландії

У ніч на суботу з 19 на 20 березня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкану після невеликих землетрусів, що тривали у країні протягом останніх двох тижнів.

Виверження освітило нічне небо, його легко можна було побачити з околиць Рейк'явіка - в 30 км від місця події.

Ісландське Метеорологічне бюро оприлюднило відео, кадри якого свідчать про зміщення з обох сторін вогняної лави.

При цьому виверження сейсмологи не вважають великим. Довжина тріщини склала близько 500-700 метрів. Розмір лави - менше одного квадратного кілометра.

Відзначається, що в районі поблизу вулкана ніхто не проживає. Країна не закривала аеропорт і не припиняла польоти літаків.

Вулканічна активність стала першою в цьому районі за останні 800 років.