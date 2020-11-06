Вулкан Мерапі в Індонезії готується до виверження (відео)

Місцева влада радить туристам не підніматися на гору.

Ілюстрація : виверження вулкана Мерапі / Фото REUTERS

Рівень небезпеки на індонезійському вулкані Мерапі був підвищений до 3 (за шкалою від 1 до 4) після значного збільшення сейсмічності.

Про це повідомляє The Watchers.

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Вулканічна активність залишалася підвищеною після потужного виверження 21 червня, коли вулкан викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря.

У попереджувальному бюлетені йдеться, що пірокластичні потоки (суміш газів, попелу і уламків порід, що утворюється при виверженні) можуть торкнутися територію приблизно у 5 км від головного кратера.

Місцева влада порадила туристам не підніматися на гору.

Останнє велике виверження Мерапі в 2010 році забрало життя 347 осіб і змусило 20 тисяч людей евакуюватися.

Довідка УНІАН. Мерапі - найактивніший в Індонезії діючий вулкан, розташований на острові Ява неподалік від міста Джок'якарта. Висота 2914 метрів.

Назва перекладається як "гора вогню". Мерапі є наймолодшим у групі вулканів на півдні Яви.

Великі виверження спостерігаються в середньому кожні 7 років, дрібні — приблизно двічі на рік, а димить вулкан майже кожного дня. У 1006 році в результаті виверження було знищено явансько-індійське царство Матарам. Одне з найбільш руйнівних вивержень зафіксовано в 1673 році, коли було знищено кілька міст і безліч сіл біля підніжжя вулкана.