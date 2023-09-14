Фахівець пообіцяла, що в найближчі 10 днів ніяких заморозків не буде.

У найближчі кілька днів на українців чекають дощі, які прийдуть атмосферним фронтом з Заходу. Після цього погода буде сухою, але стане дещо прохолоднішою.

Такий прогноз зробила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу. Також вона додала, що після 20 числа погода буде хмарною.

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Крім того, синоптик повідомила, що у другій половині вересня нічна температура дещо знизиться. Вдень також буде певне зниження до +18...+23 градусів. І лише на Півдні та Закарпатті залишаться комфортні +24...+27.

"+21...+27 може бути, тому вранці треба традиційно трохи тепліше вдягатися, а вдень насолоджуватися ще такими залишками літнього тепла", - зазначила фахівець.

Вона зауважила, що +30 вже не буде, а от +27...+28 ще будуть. Синоптик додала, що в найближчі 10 днів ніяких заморозків не прогнозується.

Погода в Україні

Завтра температура в Києві впаде на цілих 10 градусів. А 13 вересня стало відомо, що найближчими днями в Україні пройдуть довгоочікувані дощі, адже опадів не було вже тривалий час. Спочатку опади розпочнуться на заході країни, а згодом розповсюдяться й на інші області. Подекуди не виключені грози та шквали. Через опади температура трохи знизиться, але вже на вихідних погода стабілізується.

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