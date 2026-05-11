'Легені Землі' на межі зникнення: вчені попередили про катастрофу, що зачепить увесь світ

Раніше вважалося, що ліс витримає потепління на 4 градуси, проте нові аналізи свідчать про інше.

Амазонка перебуває за крок від екологічної прірви. Якщо людство перетне цю межу, відновити лісовий масив буде вже неможливо, пише видання RMF24.

Дослідники попереджають, що найбільший у світі тропічний ліс, який називають "легенями планети", може почати перетворюватися на суху савану вже у 2040 році.

"Подальша вирубка лісів підриває цю стабільність. Це буде не лише катастрофою для регіону, а й може мати далекосяжні наслідки для всієї планети", – сказав співавтор дослідження Йоган Рокстром.

Відео дня

Раніше вважалося, що ліс витримає потепління на 4 градуси, проте нові аналізи свідчать, що незворотні зміни почнуться вже при підвищенні температури на 1,5-1,9 градуса Цельсія.

Особливу тривогу викликають темпи вирубки дерев. На сьогодні знищено вже 17-18% лісів, переважно під пасовища для худоби та поля для сої. Експерти попереджають, щойно цей показник сягне 22-28%, процес руйнації стане некерованим.

"Це сушить атмосферу і послаблює здатність лісу самостійно виробляти опади. Навіть помірне додаткове потепління може спричинити каскадні ефекти у великій частині природи", – пояснив провідний автор дослідження Ніко Вундерлінг.

За словами науковців, ліс є самопідтримуючим механізмом, який сам створює до половини опадів у регіоні. Амазонка десятиліттями слугувала природним буфером, поглинаючи мільярди тонн вуглекислого газу.

Проте Рокстром підсумував, що шанси зупинити катастрофу ще залишаються. На його думку, припинення вирубки, відновлення пошкоджених ділянок та швидке скорочення викидів можуть суттєво знизити ризики.

Знищення садів у США

Раніше УНІАН писав, що каліфорнійські фермери масово викорчовують близько 420 тисяч персикових дерев через кризу в галузі після банкрутства переробника Del Monte Foods, який був ключовим покупцем урожаю.

Через закриття заводів аграрії втратили роботу й ринок збуту, тому влада США навіть виділила до 9 млн доларів на знищення садів і скорочення надлишкової продукції.

Вас також можуть зацікавити новини: