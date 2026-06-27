Європейська спека практично неможлива без зміни клімату, - вчені

Аналіз показав, що глобальне потепління погіршило ситуацію зі спекою в Європі всього за кілька десятиліть.

Рекордна спека, що охопила Західну Європу, була б "практично неможливою" без антропогенних змін клімату, які зробили нинішні нічні температури в 100 разів імовірнішими, ніж вони були б лише два десятиліття тому. Про це заявили вчені, повідомляє Reuters.

"У дослідженому регіоні ця спека є найсильнішою з усіх, що коли-небудь реєструвалися", - йдеться в аналізі групи кліматологів World Weather Attribution.

Аналіз WWA показав, що глобальне потепління погіршило ситуацію зі спекою в Європі всього за кілька десятиліть. Подібна спека в червні 1976 року була б приблизно на 3,5 градуса Цельсія прохолоднішою, ніж нинішня.

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Згідно з дослідженням, із понад 800 європейських міст 45% зафіксували або, за прогнозами, зафіксують найвищі рівні теплового стресу наприкінці червня. Тепловий стрес виникає, коли організм не може охолодитися за допомогою потовиділення.

Важливо, що вчені протягом багатьох років підтверджують: глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, робить хвилі спеки як більш імовірними, так і більш інтенсивними. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, викиди парникових газів, переважно від спалювання вугілля, нафти та газу, підвищили середню температуру планети приблизно на 1,4 °C порівняно з доіндустріальною епохою XIX століття. Клер Барнс, наукова співробітниця з питань екстремальних погодних явищ в Імперському коледжі Лондона, співавторка аналізу WWA, сказала:

"Наразі ми робимо недостатньо для уповільнення темпів глобального потепління. І тому, у міру того як темпи потепління тривають… слід очікувати, що рекордні температури будуть перевищуватися дедалі частіше".

В аналізі WWA зазначається, що наслідки цієї хвилі спеки для здоров’я лише починають проявлятися, і наводиться посилання на наукове дослідження, згідно з яким понад 60 000 людей померли від причин, пов’язаних зі спекою, під час серії хвиль спеки влітку 2022 року.

Ризики для здоров’я під час хвиль спеки посилюються через екстремальні нічні температури, які перешкоджають здатності організму відновлюватися після денного стресу. У деяких районах Франції нічні температури понад тиждень трималися вище 20 °C - температурний поріг, відомий як "тропічна ніч", - при цьому в деякі ночі мінімальна температура сягала майже 30 °C.

За даними WWA, погодне явище Ель-Ніньо, що сформувалося в тропічній частині Тихого океану і має тенденцію до підвищення глобальних температур, не сприяло сильній спеці в Європі.

Спека в Європі

Через Тихий океан рухається величезна хвиля теплої води - про це свідчать супутникові знімки. Причиною руху теплих мас води є настання погодного явища Ель-Ніньо. Ця смуга, яка називається хвилею Кельвіна, характеризується підвищенням рівня моря вище середнього рівня і простягається на сотні кілометрів уздовж екватора.

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