Сьогодні і завтра пил з Сахари пошириться над Північно-Східною Європою та Скандинавією.

Щільні хмари пилу з пустелі Сахара поширюються над Європою та Атлантичним океаном.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, супутники спостереження за Землею вловлюють дві щільні хмари пилу: одна рухається на північний схід над Середземним морем до Європи, а інша на захід над Атлантичним океаном.

За даними видання, європейська хмара вже досягла півдня Іспанії, Корсики і більшої частини Італії. 13 липня вона поширилася далі на північний схід у бік центральної Європи, Словенії, Хорватії та іншої частини Балканського півострова та Греції.

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14 і 15 липня її частини, як очікується, поширяться далі в північно-східну Європу і Скандинавію.

Друга хмара рухається на захід в Атлантичний океан, зачіпаючи всі острови на захід від Марокко і Західної Сахари. Хвилі пилу, підняті за останні пару днів, вже досягли Карибського моря.

Пилова буря в Києві

Як повідомляв УНІАН, мешканці та гості Києва 22 червня помітили у місті дивний туман.

Туман спостерігався по всьому Києву приблизно з 12:00. Видимість впала до декількох кілометрів. При цьому жителі і гості столиці скаржилися на погане самопочуття і проблеми з диханням.

За даними Укргідрометцентру, причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості грунту і переміщення повітряних мас на територію України.

"Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру до 20 м/с в Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття вулиць і дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - додали у відомстві.

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Автор: Катерина Лиманська