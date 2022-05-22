У населеному пункті різко погіршилася видимість.

Рідкісне і моторошне природне явище зафіксували в Тернопільській області. Жителі Гусятинського району стали свідками пилової бурі.

Про це повідомив Андрій Газилишин на своїй мандрівниці Facebook.

"У Тернопільській області пилова буря. Село на Гусятинщині", - йдеться в повідомленні.

Чоловік також опублікував фото пилової бурі. На знімках видно, що через рідкісне для західних областей України природного явища різко знизилася видимість - населений пункт затягнуло серпанком, як при сильному тумані.

Варто відзначити, що зазвичай пилова буря виникає на сухій поверхні грунту при швидкості вітру 10 км/год або більше. Найчастіше пилові бурі зустрічаються в степу, пустелях або напівпустелях.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2021 року голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що Кривий Ріг накрила пилова буря, яка становить небезпеку для місцевих жителів.

За його словами, подібне природне явище все частіше спостерігають в Україні через зміну клімату. При цьому він вказав, що ситуація погіршується через велику кількість гірничодобувних підприємств і кар'єрів.

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