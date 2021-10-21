Місцевих мешканців просять обмежити пересування містом.

Кривий Ріг накрила пилова буря, яка становить небезпеку для місцевих мешканців.

Про це написав у Facebook очільник Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3", - повідомив чиновник.

За його словами, подібне природне явище все частіше спостерігають в Україні через зміни клімату.

"Тривала відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту, а сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території. Так, 21 жовтня Укргідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у більшості областей України. В ДСНС попереджають про жовтий рівень небезпеки", - додав Мальований.

Читайте такожЗабруднення повітря ще небезпечніше для здоров'я людини, ніж вважалося - ВООЗ

Він уточнив, що у випадку з Кривим Рогом ситуація погіршується через велику кількість гірничодобувних підприємств та кар’єрів. Через пориви вітру у повітря потрапляють небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів. Це є загрозою для здоров'я людей.

Поради експертів при пиловій бурі:

мінімізувати пересування містом;

на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

якщо маєте зволожувачі повітря, увімкніть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;

для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.

Як повідомляв УНІАН, дим від вулкана на Канарах накрив Україну: синоптики пояснили, чи небезпечно це.

Автор: Юрій Годован