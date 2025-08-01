Скасовано понад 1100 авіарейсів, сотні затримано, поїзди перестали курсувати між містами, а людей просять не залишати свої домівки.

Сильні дощі та раптові повені порушили рух поїздів і літаків на східному узбережжі США. У Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters.

Національна метеослужба попередила про можливі підтоплення у великих містах від Вашингтона до Нью-Йорка.

Як повідомляється, негода призвела до масових збоїв в авіаперевезеннях: скасовано понад 1 170 рейсів, сотні затримано. Постраждали найбільші аеропорти, включно з Ла-Гуардією, Філадельфією, Бостоном та іншими.

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Між кількома містами довелося повністю зупинити поїзди.

За прогнозами, у регіоні може випасти ще до 12-13 см опадів. Влада закликає людей залишатися вдома і стежити за попередженнями.

Причиною екстремальної погоди став холодний фронт, який приніс у регіон поєднання нестабільних повітряних мас і виняткової кількості атмосферної вологи.

На Пекін обрушилася потужна повінь. У китайській столиці вже кілька днів йдуть проливні дощі. У передмісті Пекіна повінь затопила будинок для літніх людей, унаслідок чого загинуло понад 30 осіб. Загалом жертвами негоди стали вже понад 60 осіб, зруйновано мости та будинки.

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