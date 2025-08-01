Уже відомо про понад 60 загиблих у Пекіні та сусідніх регіонах, зруйновано мости та будинки.

Сильні дощі та повені, які охопили північ Китаю, забрали життя щонайменше 60 людей. Більше половини з них загинули в будинку для літніх людей у передмісті Пекіна. Столиці Китаю довелося зіткнутися з найбільш смертоносною повінню за останні роки, пише Reuters.

Як повідомляється, безпосередньо в Пекіні за останній тиждень загинули 44 людини. Ще понад 30 людей зникли безвісти в столиці та сусідній провінції Хебей.

Проливні дощі почалися тиждень тому і досягли піку в понеділок. В одному з районів Пекіна випало до 573,5 мм опадів - майже стільки ж, скільки в середньому випадає за рік (близько 600 мм).

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Як повідомляє Reuters, у будинку для літніх людей у передмісті Пекіна загинула 31 людина. Сигнал про те, що в будівлі залишилися заблоковані люди, надійшов рано вранці в понеділок, але рятувальникам заважали бурхливі потоки води, що затопили вулиці.

"Центр містечка, де розташовувався будинок для літніх людей, тривалий час вважався безпечним і не був включений до плану евакуації. Це свідчить про недоліки нашого плану дій у надзвичайних ситуаціях і слабке розуміння масштабів екстремальної погоди", - каже місцева влада.

На момент лиха в установі перебували 69 літніх людей, 55 з яких мали ті чи інші функціональні обмеження.

Загалом у Пекіні через дощі та повені постраждали понад 300 000 осіб. Пошкоджено понад 24 000 будинків, 242 мости і 756 км доріг.

Повені в Китаї

Метеорологи пов'язують зростання кількості екстремальних погодних явищ, як-от проливні дощі й аномальна спека, зі зміною клімату.

Влітку 2023 року від злив у Пекіні загинули 33 людини. Десятьма роками раніше, у липні 2012-го, місто пережило найсмертоноснішу повінь у своїй історії - тоді загинули 79 осіб.

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