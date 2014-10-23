У Донецьку ситуація напружена, в районах чути постріли з важкої зброї

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також наголошується, що сьогодні, 23 жовтня, незважаючи на бойові дії в місті і вкрай напружені умови, в яких працювали і продовжують працювати фахівці міськводоканалу, підприємству вдалося виконати ряд заходів щодо підготовки до зими. Комунальне підприємство «Донецькміськводоканал» готове до водопостачання та водовідведення міста в зимовий період. Цього року вперше не проводилась планова зупинка водопровідних вузлів, були відкладені масштабні ремонтні роботи. Незважаючи на це, були виконані всі необхідні профілактичні заходи, які дозволять забезпечити стабільну роботу обладнання в зимових умовах.

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Фахівцями ПАТ «Донецькміськгаз» сьогодні проводились ряд заходів для відновлення газопостачання в Куйбишевському, Петровському та Київському районах міста, але, незважаючи на це, все ще залишаються без газопостачання 3939 абонентів, з них: 1078 квартир і 2861 абонент приватного сектора.