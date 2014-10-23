Україна буде ефективною європейською державою - президент



Таке переконання висловив президент України Петро Порошенко під час представлення ”Стратегії реформ – 2020” в Одесі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

”Якщо ми побудуємо нову сильну економіку, країну без корупції, утвердимо верховенство права, ми заживемо по-новому”, - наголосив він.

Президент висловив переконання, що ситуація на Донбасі не повинна бути перешкодою для реалізації реформ.

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”Саме зараз – або ніколи, бо сьогодні ми об`єднані, як ніколи, є команда, яка може і вміє зробити реформи. Сформуємо нову проєвропейську коаліцію без брехні і популізму, і Україна буде чесною і ефективною державою”, - сказав Порошенко.

Глава держави наголосив, що Україну в її прагненні до миру та європейської інтеграції підтримує вся Європа.

”Сьогодні Європейський парламент своїм рішенням продовжив Україні односторонні преференції. Європа відкриває свої ринки для української продукції, виробників, а Україна має захист, який не дає права Росії застосовувати проти нас митні та інші обмеження. Це є наша перемога”, - додав глава держави.

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По завершенні представлення ”Стратегії – 2020” президент вручив ордери на отримання квартир родинам 4-х військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. Також документи на квартири отримали 6 військових, які були поранені під час боїв.