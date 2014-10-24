МВС обіцяє жорстке покарання "тітушкам" у разі зриву голосування
15:10, 24 жовтня 2014Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк попереджає, що МВС буде жорстко карати всі політичні сили у випадку використання "тітушок" в день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 26 жовтня.
Міліція готується до дня виборів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції.
"Я хочу вкотре попередити, що якщо хтось не зрозумів, що країна змінилася, і з'являться не дай бог якісь кримінальні елементи з бітами, або кримінальні елементи, яких будуть використовувати політичні сили незалежно від назви цієї політичної сили, розмова буде коротка - мордою в асфальт і кайдани", - сказав Шкіряк.
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Він зауважив, що це стосується всієї України і правопорушники будуть покарані жорстко.
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