МВС обіцяє жорстке покарання "тітушкам" у разі зриву голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції.

"Я хочу вкотре попередити, що якщо хтось не зрозумів, що країна змінилася, і з'являться не дай бог якісь кримінальні елементи з бітами, або кримінальні елементи, яких будуть використовувати політичні сили незалежно від назви цієї політичної сили, розмова буде коротка - мордою в асфальт і кайдани", - сказав Шкіряк.

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Він зауважив, що це стосується всієї України і правопорушники будуть покарані жорстко.