Мер Одеси має намір провести сесію міської ради (відео)
11:37, 16 лютого 2018Політика
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Уже другим питанням у порядку денному стоять рішення про бюджет та фінанси.
Из суда на работу. Мэр Одессы намерен провести сессию городского совета
Із суду на роботу. Мер Одеси Геннадій Труханов уже сьогодні має намір провести сесію міської ради. Засідання має розпочатися о 10 ранку.
Як ідеться у сюжеті ТСН, уже другим питанням у порядку денному стоять рішення про бюджет та фінанси.
Саме через фінансові оборудки вчора, 15 лютого, у столиці меру Одеси обирали запобіжний захід. Судове засідання тривало майже 5 годин.
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Загалом до райвідділку доправили майже 40 людей.
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