Мер Одеси має намір провести сесію міської ради (відео)

Уже другим питанням у порядку денному стоять рішення про бюджет та фінанси.

Із суду на роботу. Мер Одеси Геннадій Труханов уже сьогодні має намір провести сесію міської ради. Засідання має розпочатися о 10 ранку.

Як ідеться у сюжеті ТСН, уже другим питанням у порядку денному стоять рішення про бюджет та фінанси.

Саме через фінансові оборудки вчора, 15 лютого, у столиці меру Одеси обирали запобіжний захід. Судове засідання тривало майже 5 годин.

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Загалом до райвідділку доправили майже 40 людей.