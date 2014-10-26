Блок Петра Порошенка - 22,2%

Народний Фронт - 21,8

Самопоміч - 14,2

Опозиційний блок - 7,8

Радикальна Партія Олега Ляшка - 6,4

ВО "Свобода" - 5,8

ВО "Батьківщина" - 5,6

Партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, КПУ, "Сильна Україна" Сергія Тігіпка і Правий Сектор набрали менше 5% кожна і, згідно з даними екзит-полу, не проходять до Верховної Ради наступного скликання.

Також дивіться результати національного телевізійного екзит-полу та результати Національного екзит-полу’Рада-2014.



Організаторами проведення Міжнародного екзит-полу є 4 партнера: Уряд Канади, Соціологічна група «Рейтинг» (Україна), «Baltic Surveys»/The Gallup Organization (Литва), за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту (The International Republican Institute - IRI).

Методика збору даних дозволяє проаналізувати інформацію та надати остаточні результати екзит-полу відразу після закриття виборчих дільниць. Опитування проводилося у всіх регіонах України, окрім Криму.

Екзит-полом було охоплено не менше 330 ділянок, вибірка - близько 20000 респондентів, залежно від явки). Допустима похибка результатів: для великих значень - не більше 1,5%, для малих - не більше 1%.

Виборчі дільниці для опитування відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності.

Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який є незмінним протягом усього дня виборів. Опитування анонімні, респонденти самостійно заповнювали анкети (бюлетені) і опускали у спеціально виготовлені скриньки. Всього на екзит-полі працювали близько 1000 інтерв'юерів та інших фахівців.

Результати Міжнародного екзит-полу презентували: Ігор Тищенко/Igor Tyshchenko, засновник Соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group Ukraine); Раса Алишаускене/Rasa Alisauskiene, директор «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва).