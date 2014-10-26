Результати Національного екзит-полу’Рада-2014

За результатми екзит-полу в Раду проходять:

Блок Порошенка - 23%

Народний Фронт - 21,3 %

Самопоміч - 13,2%

Радикальна Партія Олега Ляшка - 6,4%

Опозиційний блок - 7,6%

ВО "Батьківщина" - 5,6%

ВО "Свобода" - 6,3%

Читайте такожРезультати Міжнародного екзит-полуЗа результатами опитування Громадянська позиція, КПУ, Сильна Україна та Правий сектор в Раду не проходять.

Читайте такожРезультати національного телевізійного екзит-полу Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Через ускладнення у нашій роботі у Донецькій та Луганській області ми не певні в репрезентативності даних для цих областей, тому надаємо результати як для України в цілому, так і для України без врахування результатів Донецької і Луганської областей.

Опитано 16643 респондентів на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Відсоток людей, які відповіли складає 73%.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і блоків (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5–1% — для інших партій і блоків.