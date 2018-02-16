Самотнього Саакашвілі помітили у аеропорту Мюнхена (відео)

На запитання, що він робить в Мюнхені, Саакашвілі відповів, що їде з Амстердама до Брюсселя.

Сьогодні, 16 лютого, зранку лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі перебував у аеропорту Мюнхена.

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«Політик був сам, без соратників та охорони. Вдягнений був у зім'яте пальто, джинси і кросівки з білою підошвою. На запитання, що він робить в Мюнхені, Саакашвілі відповів, що їде з Амстердама до Брюсселя. На запитання, чому він сам, відповів, що завжди ходить без охорони», – повідомляє телеканал.

Сьогодні в Мюнхені відкривається світовий форум із безпекових питань. 20 очільників держав та урядів, міністри оборони та головні дипломати країн у неформальній атмосфері мають обговорити головні виклики світу. Від України у роботі форуму візьмуть участь Петро Порошенко та Павло Клімкін. Президент України виступить із промовою сьогодні ввечері.